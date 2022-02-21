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Uzun süre ayakta kalmak topuk dikenini tetikliyor

Doç. Dr. Ahmet İnanır, istirahat etmenin ağrı ve şişliğin azalmasına yardımcı olabileceğini anlatarak, “Nadir durumlarda, ameliyat gerekebilir” dedi.

21.2.2022

Uzun süre ayakta kalmak topuk dikenini tetikliyor

SIK görülen problemlerden topuk dikeni ,hayatı olumsuz etkiliyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İnanır, "Topuk dikeni, ayak ayak tabanında bulunan zarın kronik olarak zedelenmesi sonucu oluşur. Bir kemik hastalığı değildir. Aşırı ayakta durma, ayağın arkının çökmesi, uzun uzun yürüyüşler, yanlış ayakkabı kullanımı nedeniyle bu arkı destekleyen taban zarı aşırı gerginleşir" dedi ve konuyla ilgili bilgiler verdi.

BUZ TATBİKİ YAPILABİLİR
DOÇ. Dr. İnanır, "Tedavide amaç basıncı azaltmak, ağrı ve iltihabı kontrol altına almak, doku iyileşmesini teşvik etmektir. Bol miktarda istirahat ayağa uygulanan baskıyı azaltarak etkilenen bölgedeki iltihabi durum ve ilişkili ağrı ve şişliğin azaltılmasına yardımcı olabilir. Buz tatbiki iltihabı baskılayarak ağrı ve şişliği azaltmaya yardımcı olabilir. Tabanlıklar tbaskıyı almak için ayakkabının içine yerleştirilir. Gece ateli, germe egzersizleri, fizik tedavi, darbe emici spor ayakkabı, basıncı hafifletmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Ekstrakorporeal şok dalgası tedavisi (ESWT) yüksek enerjili ses dalgaları hasarın iyileşmesine yardım edebilir. PRP topuk bölgesine enjekte edilerek doku iyileşmesi hızlandırılır. Nadir durumlarda, ameliyat gerekebilir. Çoğu olguda diğer tedaviler yeterli olmaktadır ve ameliyata gerek kalmıyor" dedi.