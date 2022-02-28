Kontrol altındaki astım korkutmasın

UZMAN Dr. Kenan Kaya, astım tanısı almanın, kişileri normal yaşam süremeyeceklerini düşündürerek karamsarlığa sürüklediğini söyledi. Bunun çok yanlış bir inanış olduğunu belirten Kaya, "Uygun ve düzenli tedavi ile astım hastaları normal yaşam sürebilir, spor yapabilir, olimpiyatlarda şampiyon olabilir ya da Everest'in zirvesine çıkabilir. Bunun için erken tanı, düzenli ilaç kullanımı ve takipler çok önemlidir" diye konuştu.

NEFES EGZERSİZLERİ

KENT Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Kaya, "Astım, hastayla doktorunun iş birliği yapmasını gerektiren bir hastalıktır. Astım hastalığının yaşamınızı etkilememesi için erken tanı ve tedavi planı, allerjenler, toz, polen, mite, soğuk ve kirli hava, stres gibi tetikleyici faktörlerden kaçınma, nefes alma egzersizleri, sigara içilmemesi, influenza, pnömoni ve Kovid 19 aşılarının yaptırılması önemlidir. Covid 19 olan astım hastası, ilaçlarını düzenli kullanıyor, kontrol altında bir hasta ise diğer bireylerden hastalığın ağırlığı yönünden bir farkı olmaz" dedi.