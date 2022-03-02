4 kategorinin tek birincisi atv

Geçtiğimiz yılı da birincilikle bitirerek Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olma ünvanını son 6 yıldır taşıyan atv, Kantar Medya'dan alınan verilere göre, 2022 yılının ilk iki ayında da liderliği elinden bırakmıyor.

İLGİYLE İZLENEN YAPIMLAR

Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor. atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert; izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane; gönüllere taht kuran program Esra Erol'da; gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu; dünyanın en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster; samimi sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları; Dizi TV; izleyicinin beğeniyle takip ettiği dizilerden Kalp Yarası; Akkız ile Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesini anlatan Destan; bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikâyesi olan Kuruluş Osman; aşkın sınırsız, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova; hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem babasız kalan 4 kardeşin hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim; Osman Sınav imzalı atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt birinciliğe taşıdı. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.



SUBAT AYININ LIDERI

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün - AB, Tüm Gün - 20+ ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu.