Novar Poliklinikleri, uzman kadrosuyla hizmete devam ediyor

İZMİR'DE 6 farklı noktada danışanlarına hizmet veren Novar Poliklinikleri sadece Ege'den değil yurt geneli ve yurtdışından da hastalarını ağırlıyor. Lazer epilasyon, cilt germe, çatlak tedavisi gibi birçok alanda uzman kadrosuyla danışanlarına hizmet veren poliklinikte kişiye özel tedavi uygulanıyor. Novar Poliklinikleri'nin en çok tercih edilen sağlık kuruluşlarından biri olmasını sağlayan en etken faktör ise uzman hekimlerin hastalarını tedavi süresi boyunca ve tedavi sonrasında tüm gelişmelerin dikkatlice incelemesidir.

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