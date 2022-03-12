Gülşen ve Ozan Çolakoğlu’ndan kötü haber

Sahne kıyafetleri ile magazin gündemini günlerdir meşgul eden Gülşen'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı: Gülşen ve Ozan Çolakoğlu'nun evliliği çatırdadı. İddiaya göre zaman zaman boşanacakları yönünde haberler çıkan Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu o dönemlerde de kriz yaşadığı öne sürüldü. Bir süredir Gülşen'in sahnelerde tercih ettiği kıyafetlerin de evlilikte hep kriz çıkardığı ve bu nedenle her zaman araya birilerinin girip, çifti barıştırdığı belirtildi. Şu anda da bazı müzisyenlerin ve çiftin yakın çevresinin Gülşen ve Çolakoğlu'nu barıştırmak için araya girdiği ama son yaşananların bu evliliğe noktayı koyacak gibi olduğu öne sürülen iddialar arasında.