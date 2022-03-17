Seren Serengil ile Lerzan Mutlu kapıştı

Lerzan Mutlu ve Seren Serengil arasındaki hakaret davasının ilk duruşması yapıldı. Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Seren Serengil hakkında savcı beraat istedi.

SUÇU KABUL ETMEDİ

Seren Serengil, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ile konuşurken Lerzan Mutlu'yu hedef alan bir ses kaydı gönderdi. Ses kaydında Serengil, Mutlu hakkında, sinkaflı sözler sarf etti. Saraçoğlu ise, Serengil'in ses kaydını Lerzan Mutlu'ya gönderdi. Bunun üzerine Lerzan Mutlu, savcılığa başvurarak Serengil hakkında şikayetçi oldu. Serengil hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Serengil savunmasında, ses kayıtlarını Lerzan Mutlu'ya ileten Gülşah Saraçoğlu'nun arkadaşı olduğunu belirterek, "Gülben Ergen adlı sanatçının bana yaptıklarından dolayı Gülşah, 'Asla atölyeme giremez' dediği halde ona elbise diktiğini öğrenince Gülşah'a kırıldım" dedi.

Sonra Gülşah Saraçoğlu'nun mesaj attığını aktaran Serengil, "Ona Gülben hakkında söylediklerini hatırlattım. Kısa süre önce Lerzan Mutlu'nun anneme, bana ağzına alınmayacak hakaret ve iftiralarda bulunduğunu onun yerinde olsam Lerzan ile de görüşmeyeceğimi söyleyerek içerlendiğimi ilettim. Konuşma Gülşah ile aramızdaydı kimseye hitaben birşey demedim. Lerzan Mutlu yazdıklarımı üzerine alınmıştır. Lerzan ve Gülşah'ın yakın arkadaş olduklarını bilmiyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi. Serengil, savunmasında Lerzan Mutlu'nun kısa bir süre önce annesi ve kendisine haddini ve ahlaki değerleri aşan ifadelerle hakaret ettiğini de söyledi.

DURUSMA ERTELENDI

Serengil'in savunmasının ardından duruşma savcısı esas hakkındaki mütallasını verdi. Mütalaada Seren Serengil'in ses kaydını Gülşah Saraçoğlu'na gönderdiği, bahsi geçen söylemlerin doğrudan Lerzan Mutlu'ya gönderilmediği gerekçesiyle beraatını talep etti. Duruşma avukatların savunma yapmak için süre istemeleri nedeniyle ertelendi.