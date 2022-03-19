Strese karşı tarçınlı sütlaç

"BAZI besinlerin içerdiği serotonin miktarı kişinin o besini tükettiğinde kendini mutlu hissetmesini sağlar" diyen Diyetisyen Yasin Ayyıldız, "Tarçın ve süt ikilisi birleştiğinde diyetlerin vazgeçilmez tatlısı ortaya çıkar. Serotinin içeriği yüksek süt, triptofandan zengin pirinç ve kan şekerini dengeleyen tarçın üçlüsü bir tatlıda birleşmiştir. Tarçın ise güçlü bir antioksidan, antibakteriyel, antialerjik etkilere sahiptir. Açlık kan şekerini düşürmesi, insülin duyarlılığını arttırması faydaları arasında sayılabilir. Stresli zamanlarda az kalorili, vitamin ve mineral içeriği yüksek olan sütlacı tüketebilirsiniz" diye konuştu.

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