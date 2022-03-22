Renkli İzmir geceleri

Hafta sonu İzmir'de birbirinden farklı mekanlarda güçlü sesler müzikseverlerle buluştu. Arabeskin güçlü seslerinden Ebru Yaşar ve İzmir'in başarılı solistlerinden Cevher, haftasonu iki komşu mekanda sahne aldı. Bora Duran ise, oyuncu Cem Kılıç'ın Narlıdere'de işletmeciliğini yaptığı Times'da hafta sonu mikrofon başına geçti.

DİNLEYENLERİ COŞTURDU

Aynı sokakta karşılıklı olarak faaliyet gösteren Berduşşş ve Mumlu'da konser veren Ebru Yaşar ve Cevher, mekanı dolduran müşterilere keyifli saatler yaşattı. Damar çalışmalardan sonra tempoyu artıran Ebru Yaşar ve Cevher, davulcularının çaldığı parçalara danslarıyla eşlik etti. Hareketli yapısıyla dinleyenlerini coşturan Bora Duran ise, aynı zamanda arkadaşı olan oyuncu Cem Kılıç'ı sahneye davet ederek birlikte düet yaptı. Oyunculuğunun yanı sıra müzisyen kişiliğiyle de ön plana çıkmaya başlayan Cem Kılıç, adeta usta rockçılar gibi oldukça başarılı bir program gerçekleştirdi. İki eski arkadaş olduklarını söyleyen Bora Duran, "Yıllar önce aynı filmde birlikte kamera karşısına geçmiştik. Şimdi de aynı sahneyi paylaşmak nasip oldu. Umarım seni de bol bol sahnelerde görürüz" şeklinde konuştu.

GÖBEK ATTILAR

Birbirlerini görmeden adeta nispet yaparcasına göbek atan iki solist, "Bu iş sadece mikrofonu alıp şarkı söylemekle olmaz. Sen coşacaksın ki insanlar da ayak uydursun" yorumunu yaptı

ERCAN AKGÜN