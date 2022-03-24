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Haberler Sarmaşık Melisa’dan sevgiliye romantik sürpriz

Melisa’dan sevgiliye romantik sürpriz

Sibel Can ile Hakan Ural’ın kızları Melisa Ural, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun doğum gününü romantik bir paylaşım ile kutladı. Sevgilisinin çocukluk fotoğrafını pastasının üzerine bastıran Ural için “Körkütük aşık” yorumları yapıldı

24.3.2022

Melisa’dan sevgiliye romantik sürpriz

Sibel Can ile Hakan Ural'ın kızları Melisa Ural, geçtiğimiz Ağustos ayında Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'ndan ayrılan genç iş insanı Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşamaya başlamıştı. Anne Sibel Can ile baba Hakan Ural'dan onayı alan genç çift, ilk aşk pozlarını geçtiğimiz haftalarda vermişti.

Güzelliği ve zarafeti ile annesi Sibel Can'a benzetilen Melisa Ural sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun doğum gününü romantik paylaşım ile kutladı. Melisa Ural, sevgilisinin yeni yaşına özel çocukluk fotoğrafını pastasının üzerine bastırdı.

"Benim favorim" dediği çocukluk fotoğraflı pasta ile paylaşım yapan Melisa Ural'a "Körkütük aşık" yorumları yapıldı. Verdiği kilolar sonrası güzelliğine güzellik katılan Melisa Ural'ın sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk pozları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

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