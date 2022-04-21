3 hurma ve bir bardak sütle rekor peşinde

REAL Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, son dönemdeki performansıyla alkış alıyor. Özellikle Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılmasıyla liderliği ele alan Cezayir asıllı Fransız golcü, Ramazan ayında formunu katladı.

Hattrick yaparak Real Madrid'e yarı final yolunda büyük avantaj kazandıran Benzama Chelsea maçı başlamadan sadece 13 dakika önce orucunu açarak maça çıkmıştı. Son olarak Sevilla karşısında da takımını sırtlayan Benzema, bu sezon 39. maçında 39. golünü attı. Instagram hesabından sahur menüsünü paylaşan yıldız futbolcunun, 3 hurma ve bir bardak sütle oruca başlaması da dikkat çekti. Benzema'nın, Osasuna maçında yine takımın yıldızı olması bekleniyor.

TECRÜBELİ oyuncu, 5 yıl önce İstanbul Fatih'te bir iftar programına katılmıştı. Yıldız oyuncu, Ramazan ayı ve oruç ile ilgili, "Oruç tutmamın kondisyonuma bir etkisi yok. Ramazan benim hayatımın bir parçası ve oruç tutmak benim inancımda farz. Benim için çok önemli. Ve oruç tuttuğumda kendimi iyi hissediyorum" açıklamasını yapmıştı.