Enrico Macias İzmir’de konser verecek

Dünyaca ünlü Cezayir asıllı Fransız sanatçı Enrico Macias (83), kariyerinde ilk kez İzmir'de konser verecek. Macias, ünlü organizatör ve menajer Erkan Özerman'ın (84) girişimiyle 11 Haziran'da İzmir'de sahneye çıkacak. Macias'ın 1962'den beri menajerliğini yapan Özeman, "Maalesef İzmir'de sahneye çıkmasını hiç sağlayamadım. Enrico'nun sevenleri konser organize etmem için senelerdir ricada bulunur. 'Ne yapar eder İzmir'e getiririm' diyordum fakat 40 yıldır getirememişim. Konserden konsere koştuğumuzdan ancak bu seneye nasip oldu. Şimdi 40 yıllık sözümü tutuyorum" dedi.

MESLEKTE 35'İNCİ YIL

Dünyaca ünlü İzmirli sanatçı Dario Moreno'nun da yaşarken menajerliğini yapan ve hayatını anlatan 'İzmirli Dario' isimli bir kitap yazan Özerman, "Dario Moreno İzmirliydi. Kitabımla ilgili övgüler almak beni çok mutlu ediyor" dedi. Best Model of Turkey yarışmalarının kurucu ve düzenleyicisi olan deneyimli menajer, "Geceleri saymazsak şuan 42 yaşındayım. Ölünceye kadar da organizasyon işlerini yapmaya devam edeceğim. Meslekte 35. yılıma girdim. 11 sene İzmir Fuarı'nda durmaksızın konser düzenledim. Ne güzel günlerdi. Paris'te işlerim yoğunlaşınca, Türkiye'den bir şekilde koptum. Konserle yeniden İzmir'e dönüş yapacak olmak mutluluk verici" dedi.

AJDA PEKKAN HAYRANI

Enrico Macias, 60'ıncı meslek yılını geçtiğimiz günlerde Olympia'da verdiği konserle kutlamıştı. 50'nci kez Olympia sahnesine çıkan sanatçıya oğlu Jean-Claude Ghrenassia'nın yönettiği orkestra eşlik etti. Hayranlarının haftalar önce biletlerini tükettiği geceye, İzmir'den de sanatsever gitmişti. Burada açıklamalar yapan Macias, süperstar Ajda Pekkan'ı büyük hayranlıkla anmıştı: "Bütün dünya ülkeleri reklamlarını sanatçılarıyla yapıyor. Kültür Bakanlığı, Türkiye'nin tanıtımıyla ilgi olarak yapacağı en büyük reklamı Ajda Pekkan'la yapabilir. Pekkan'ın Olympia konserinin promosyonu, Paris sokaklarında yüzlerce afişinin asılmasıyla başlar. Birçok röportaj gündem oluşur. Bu konser, iki ülke arasında daha güçlü bir bağ oluşturur."

BİR TEK YENİ ASIR'A GİTMEK İSTEDİM

YILLAR önce Yeni Asır'ın Paris muhabirliğini yaptığını ve bu nedenle Yeni Asır Gazetesi'nin kendisi için ayrı önemi olduğunu vurgulayan Özerman, "Konserin bilgisini ilk kez sizinle paylaşıyorum. İlk haberi sizin yapmanız için İstanbul'dan buraya geldim. Gelirken bana sordular, 'İzmir'de kimi ziyaret etmek istersiniz' diye. 'Bir tek Yeni Asır'a gitmek istiyorum' dedim. Burası benim çalıştığım gazete. Bu vesileyle gelmekten büyük mutluluk duydum" dedi.

ERCAN AKGÜN