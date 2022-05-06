Ziynet Sali’den Bodrum konseri

HALİKARNASSOS İki Yaka Kültür Festivali, 7-8 Mayıs'ta Bodrum Kumbahçe Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle, Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek festival süresince katılımcılar, sahne sanatlarından performanslara, atölyelerden söyleşilere birçok kültür sanat alanından aktivitelere şahit olacak.

DANS GÖSTERİLERİ YAPILACAK

GİRİT yemeklerinin orijinal lezzetleri, Bodrum'un geleneksel tatları ile buluşacak olan festival, iki yaka arasında bir lezzet yolculuğu sunacak. 7 Mayıs'ta Bodrum Bandosu ile yürüyüş yapılacak festivalde konserler, dans gösterileri, sergiler ve atölyeler olacak. Saat 21.30'da Ziynet Sali vereceği konser ile festivale renk katacak.