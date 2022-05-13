İKÇÜ Hemşireler Günü’nü kutladı

İZMİR Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde, Hemşireler Haftası etkinlikleri kapsamında Değişen Dünya, Dönüşen Hemşirelik Sempozyumu düzenlendi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen sempozyuma İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu, hekimler ve hemşireler katıldı.

SONSUZ SABIR VE ÖZVERİ

SEMPOZYUMUN açılış konuşmasını yapan İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi M. Burak Öztop "Hemşirelik bir kalp ve gönül işidir. Şartlar ne olursa olsun hemşireler hem biz hekimlerin hem hastalarımızın hem de hasta yakınlarının yanlarında oluyorlar. Hemşirelik görevini üstlenerek; sonsuz sabır, özveri ve cesaretle mesleğini icra eden tüm hemşirelerimizin günü kutlu olsun" dedi.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ali Gürbüz ise, "Hemşireler, sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezidir. Biz hekimlerin başarısındaki en büyük pay da hemşirelere düşmektedir. Pandemde, biz hekimlerle birlikte haftalarca evlerine gidemeden, çocuklarını ve ailelerini göremeden görev yapan tüm hemşirelerimize de tekrar teşekkür ediyorum. Tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun" şeklinde konuştu.