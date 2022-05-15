CIA, PKK, Fettah Dahhak el ele

Atv ekranında 16'ncı bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalnız Kurt, bu hafta da çarpıcı Türkiye gerçeklerine değindi. Kumandan mektubunda yıllardır perdelenen oyunları gözler önüne sererek şöyle konuştu: "Din alimi kisvesinde bir hain Golyat'ın yol vermesiyle 90 ülkede okul ve yurtlar açar, adliye ve askeriyede söz sahibi olur. Avrupa, Afrika, Amerika ve Köfrez ülkelerinde ciddi bir servet elde eder.

CENNET VAAT ETTİ

Emperyal bir tuzak olan ve adına sahtekarca dinler arası diyalog projesi denen oyunun önemli piyonu olur. Rüyalarında Peygamberi gördüğünü, talimatları ondan aldığını iddia eder. Cennet vadiyle kitleleri cehenneme sürükler. Bu Pakistan'da oynanan bir oyun. Golyat'ın din, milliyet ve siyaset üzerinden dünyada milyarlarca insanı çektiği aynı tuzak. Cehalet baki olduğu sürece da hikaye hep aynı oldu... Golyat'ın çatısı altında memleketin altını oymaya başladılar. Dahhak piyonları Kuzey Irak'a harekat yapıyoruz diye dağları taşları bombaladı... Dahhak'a mensup askerlerle örgüt yöneticileri yıllarca kayıkçı kavgası yaptılar. Bu terör belası da bu yüzünden bitmedi yıllarca..."

HEDEF SİLAHLI KUVVETLER

1977 yılında buluşan Yavuz, Halit ve kumandan Fettah Dahhak'ın birkaç yıl içinde gerçekleşeceğini iddia ettiği değişimden konuşmaya başlar. Sokaklardaki karışıklıktan bahsederek, Dahhak'ın, "3-5 yıl içinde kontrol bize geçecek" demesi üzerine yorum yaparlar. Kumandan, Pakistan'da da aynı durumun yaşandığını ve Dahhak'ın silahlı kuvvetleri hedef aldığını anlatır. Altay ise; CIA, PKK ve Fettah Dahhak'ın dosyasını alır ve 1977 yılında yaşanan buluşma ekrana gelir. CIA yetkilisi ve Fettah Dahhak konuşmaya başlar. Cemaatin her geçen gün artmasından memnun olduklarını belirten yetkiliye Dahhak, "Tabana yayılmak ve devlek idaresinde nüfuz sahibi olmak için sizin yöntemleriniz yol gösterici oluyor" der.

KİRLİ TOPLANTI

Yönetici ise, "CIA size yol göstermek için var. Bütün dünyada yıllardır işleyen yöntemlerimiz bunlar. Bunu takip etmek başarıyı getirir. Dünya üzerinde yüz milyonlarca Müslüman var. Biz Amerika Birleşik Devletleri olarak bu nüfusun tamamına etki edecek bir yapılanma peşindeyiz. Bölgesel bir İslami hareketin, bütün kıtalara yayılmasını hedefliyoruz. Ekonomik, politik ve askeri desteğimizle bir ağ kurmak istiyoruz. Türkiye'de iyi bir altyapı oluşturabilirsen, bütün dünyada yolun açık" diyerek bölge için önemli bir kişiyle Dahhak'ı tanıştırmak istediklerini anlatır...

SİLAHLARI VERECEĞİZ

Ankara Demokratik Yükseköğrenim Derneği kurucusu Fırat Kayık olarak tanıtılan kişi, masanda Dahhak'ın karşısına oturur. Daha önce Komünizmle Mücadele Derneğinde tanıştıklarını hatırlayan ikiliden Kayık, doğudaki faaliyetlerle ilgili konuşur. "Bir yıl içinde Kürt coğrafyasında Marksist Leninist bir partinin kuruluşunu ilan edeceğim" diyen Kıyak'a CIA yetkilisi, "Doğu'daki vatandaşın gözünde en büyük güç olacaksın. İç karışıklık yükselecek, darbe olacak. Planlar revize edilebilir. Türkiye topraklarında devlet seni olarak tehdit eder hale geldiğinde sıkıntı olursa Suriye topraklarında yerin hazır. Fettah hoca ile senin burada yaptıklarının etkisi Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Türkiye dışındaki Müslüman ve Kürt nüfus üzerinde iki ayrı koldan güç sahibi olacaksınız. İkinizin de kitleler üzerinde büyük etkiniz olacak. Farklı yoldan bizim hedefimize yürüyen iki ayrı güç. Silahları da biz vereceğiz..." diye cevap verir.

SAVAŞ KİMİN İŞİNE YARIYOR?

RUSYA ve Ukrayna savaşına da değinilen bölümde çarpıcı konuşmalar öne çıkar... Ukrayna'nın savaşta bir piyon olduğu, bunun Rusya ile ABD'nin ve bazı NATO ülkelerinin savaşı olduğu anlatılır. Türkiye'de Rusya ve Ukrayna taraflarının çok gizli bir görüşme yapacağının gösterildiği bölümde, Türkiye'nin aracılık yapacağı toplantıda her iki ülkenin de masaya oturacağı söylenir.

"BU KAOS SÜRMELİ"

SAVAŞIN devamını isteyenlerin bu hamleyi sabote etmek isteyeceğinin de altı çizilir. Gerçekten de öyle olur. 5 numarayla iki kişinin görüşmesi bunu doğrular. 5 numaranın görüştüğü yabancı, bütün dünyada ateşli silah üretiminin yüzde 40 arttığını anlatır: "Füze talepleri yüzde 250 yükseldi. Şu an üretim noktalarımız 2025 yılına kadar dolu. Kurduğumuz Ortadoğu düzeninde Müslüman ülkeler zaten savaşta tutularak bizim en büyük müşterilerimizdi. Şimdi ise yıllardır uyuyan dev Avrupa da bunlara ekleniyor.

TÜRKİYE ÇOK BAŞARILI

BİR süre daha kaosu sürdürebilirsek yeni dünya düzeni bütün dünyaya bir kurtuluş olarak sunulacak. Yalnız Türkiye izim için büyük bir sorun. Savaşın başladığı ilk günden itibaren bölgesel bir güç olmanın verdiği güvenle savaşın önündeki en büyük engeldi. Hem Rusya hem Ukrayna ile uzun süredir olan ticari ve diplomatik sağlam ilişkileri var. Bu savaşın engellenmesinin en büyük payını yine Türkiye alacak. İstihbarat çalışmalarımız büyük bir ilerleme kat ettiklerini gösteriyor. Gelecek günlerde Türkiye bir barış görüşmesi yapılacak. Geldikleri nokta ürkütücü boyutta başarılı." Bu durumdan ise 5 numara çok rahatsız olur.