Yalnız Kurt’a ödül yağdı

atv'nin sevilen dizisi 'Yalnız Kurt'a üniversite öğrencilerinden ödül yağdı. Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tarafından düzenlenen Bahar Festivali, yönetmen, yapımcı ve senarist Osman Sınav ve oyuncu Cihan Ünal'ın söyleşisiyle başladı.

Hasan Denizyaran, "En Genç Başarılı Dizi Film Oyuncusu" seçildi.

ÜNİVERSİTEDE SÖYLEŞİ YAPILDI

Düzenlenen söyleşi kapsamında Yalnız Kurt dizisinin başrol oyuncusu Hasan Denizyaran'a "En Genç Başarılı Dizi Film Oyuncusu" ve oyuncu Murat Han'a "2022 Yılı En Karizmatik Dizi Film Oyuncusu Ödülü" Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Milletvekili, GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar tarafından takdim edildi.

Murat Han "2022 Yılı En Karizmatik Dizi Film Oyuncusu" ödülünü aldı.

Söyleşide, ayrıca, Osman Sınav ve Cihan Ünal'a da GAÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Sadık Akyar ve GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Neriman Saygılı tarafından plaket takdim edildi.