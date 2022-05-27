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İçimizdeki Ateş merak uyandırdı

atv ekranında çok yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi için geri sayım başladı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden yapımın ilk tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyada dizinin genç yıldızları gündem oldu

27.5.2022

İçimizdeki Ateş merak uyandırdı

Hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra çalışmaya başladıkları Yener Hukuk Bürosu'nda yolları kesişen dört gencin hikayesini konu alacak dizide, genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Atakan Hoşgören, Gizem Arıkan, Demirhan Demircioğlu birbirinden son derece farklı geçmişlere sahip avukat adaylarına hayat verecek.

GENÇ AVUKATLARIN HİKAYESİ
İş dünyasına ilk adımlarını atan güçlü, zeki, hırslı ve başarılı dört gencin hayata tutunma ve hayallerine ulaşma hikayesini konu alacak 'İçimizdeki Ateş'in avukat adayları Hale Vural (İpek Filiz Yazıcı), Ege Şahin (Atakan Hoşgören), Bahar Sayın (Gizem Arıkan) ve Mert Karaman (Demir- han Demircioğlu) kendilerini önce adalet savaşçısı Avukat Doğan Yener'e (Burak Sevinç) kanıtlamak zorunda kalacak. Yaşadıkları eşsiz hayat tecrübeleri gençleri yakınlaştırırken, Hale, Ege, Bahar ve Mert, çıktıkları adalet yolculuğundaki zorluklar karşısında birbirlerine güvenli birer liman olacak. Dizinin atv ekranında boy göstermesine kısa süre kala, sosyal medyada genç yıldızlar çok konuşulanlar arasına girdi.

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