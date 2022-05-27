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İçimizdeki Ateş merak uyandırdı

atv ekranında çok yakında izleyiciyle buluşacak olan ‘İçimizdeki Ateş’ dizisi için geri sayım başladı. Çekimleri tüm hızıyla devam eden yapımın ilk tanıtımı büyük merak uyandırırken sosyal medyada dizinin genç yıldızları gündem oldu