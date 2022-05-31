Mutluluğa ilk adımı attılar

Oyuncu ve sunucu Semra Güzel, Av. Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde nişanlanarak mutluluğa ilk adımı attı. Güzel, MT Hukuk kurucusu Avukat Mülhan Tümer ile İzmir'in Urla ilçesinde aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nişanlandı. Sınırlı sayıda misafir ile gerçekleşen nişan töreninde çiftin mutlulukları göz kamaştırdı. İzmir Ayakkabıcılar Odası Eski Başkanı ve Güzel Ayakkabı Deri ve Sanayi Limited Şirketi'nin Kurucusu, Sanayici Tahsin Güzel'in iyi dilek ve temennilerinin yer aldığı samimi konuşmasıyla başlayan nişan töreninde genç çiftin yüzüklerini Göksu Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Kurucusu Mithat Tümer taktı. Geceye sanatçı Pınar Dilşeker, Dr. Berker Büyükgüral ve eşi, Semra Güzel'in oyuncu arkadaşları ve cemiyet hayatından tanınmış isimler katıldı. ■ ERCAN AKGÜN

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