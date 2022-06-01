Bergama Kermes Festivali’nde ünlüler geçidi olacak

ULUSLARARASI Bergama Kermesi konser, tiyatro, panel ve söyleşileri, halk oyunları ve sportif etkinlikleri ile bu yıl 86'ncı kez düzenlenecek. Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "20-26 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan kültür ve sanat festivalimize herkesi bekliyorum. Gelin korona virüs pandemisinin stresini atalım, UNESCO Dünya Mirası Bergama'yı gezelim" dedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Türkiye'nin ilk yerel festivali özelliğindeki Uluslararası Bergama Kermesi için çok zengin içerikli bir program hazırlandığını söyleyen Başkan Koştu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisi ile 86 yıldır aralıksız kutlanan festivalimiz için hazırlıkları tamamladık. Son yılların en içeriği zengin festival programını hazırladık. Amacımız, Dünya Kültür Mirası Listesi'nin 999. üyesi olan Bergama'mızın tarihi, sosyal ve kültürel değerlerine dikkat çekmek" diye konuştu. 20-26 Haziran 2022 tarihlerinde Asklepion Antik Tiyatro, Cumhuriyet Meydanı, Arasta, Kültür Merkezi ve Kozak Yaylası'nda düzenlenecek olan etkinliklerde Türkiye'nin gözde sanatçıları sahne alacak.

KONSER VE ETKİNLİKLER

BERGAMA'NIN yetiştirdiği dünyaca ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici başta olmak üzere Sertap Erener, Melek Mosso, Öykü Gürman, Kubat, Tuğba Yurt, Ahmet Şafak, Mustafa Cihat Kılıç, Hale Yamaner Kermes'te sahne alacak.

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı konferansta sevenleri ile buluşacak. İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun da '80 Günde Devri Alem' oyunu ile sahne alacağı kermeste, 7 gün yurtiçi ve yurtdışından halk oyunları gösteri grupları, sergiler, etkinlikler yer alacak.