Buray’dan ikinci sürpriz

ÜNLÜ şarkıcı Buray'ın büyük hayranı olan görme engelli Ameliya Selma Oğuz (11), sanatçının İzmir konserinde duygulandıran bir sürprizle karşılaştı. Geçtiğimiz aylarda okuluna gelen Buray ile birlikte piyano çalıp şarkı söyleyen genç kız, bu kez en sevdiği sanatçı ile aynı sahnede Kış Bahçeleri şarkısını seslendirdi.İKİLİ, konser alanında duygusal anlar yaşattı. İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konserde, şarkıcının kendisini sahneye davet etmesiyle piyano başına geçen Ameliya, Buray ile birlikte söyledi. Buray, "Kendisi çok yetenekli. Hem sesi güzel hem de piyano çalıyor" dedi. ERCAN AKGÜN