Ebru ayrıldı, Rassan yıkıldı

ŞARKICI Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in önceki gün gündeme bomba gibi düşen yeni ilişkisi hakkında konuştu. Ebru Gündeş ve yeni sevgilisi Iraklı Rassan Khoshnaw'ın birlikte çekildikleri fotoğrafı ortaya çıkmıştı. Şarkıcı Pınar Eliçe, Ebru Gündeş'in yeni ilişkisi hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi ve şok edici açıklamalar yaptı.

ARKADAŞI BASINA SIZDIRDI

Eliçe, "İkilinin aşkı Dubai'de başladı. Çift Dubai'de dillere destan bir tatil yaptı. Tatilin sonlarına doğru anlaşamayan çift ayrılınca Rassan yıkıldı" dedi. Eliçe şöyle konuşttu: "Ebru Gündeş ayrılığı sonrası yıkılan Rassan'ın üzüntüsüne dayanamayan bir arkadaşı ise fotoğrafı basına sızdırdı ve büyük aşk böylelikle belgelenmiş oldu."