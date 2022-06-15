7. Uluslararası Piyano Festivali’ne görkemli açılış

İZMİR'DE, Mozart Akademi tarafından 7'ncisi düzenlenen Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali başladı. Etkinliğe, yurt içi ve dışından 350 genç piyanist katıldı.

350 ÖĞRENCİ GELDİ

ÖĞRENCİLER, 3 gün sürecek festival kapsamında yeteneklerini sergileyecek, son gün ise derece alabilmek için yarışacak. Akademinin kurucusu ve opera sanatçısı İlhan Cinpir, festivale katılımın her yıl artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye'nin her bölgesinden katılım olduğunu hatırlatan Cinpir, "Yurt dışından gelen genç piyanistler de var. Bu bizi ziyadesiyle memnun etti. Yoğun talep nedeniyle kendi öğrencilerimizi festivale alamadık. Festivalde 350 öğrencimiz yer alacak" dedi.