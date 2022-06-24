Zerrin Özer müziği bıraktı

ÜNLÜ şarkıcı Zerrin Özer, hayranlarını üzen bir haber verdi. Türk Pop Müziği'nin en önemli isimlerinden birisi olan Özer, müziği bıraktığını açıkladı. Unutulmaz şarkılara imzasını atan Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım" dedi. Açıklamasının devamında sağlık durumuyla da ilgili bilgi veren Özer, "Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki, sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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