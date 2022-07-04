Aleyna sahnede anne babası takipte

Aleyna Tilki, yıllar sonra ilk kez beach club'ta konser verdi. Alacatı The Beach'de sahneye çıkan ünlü şarkıcının konserinde yanında olan annesi Havva Öztel ve babası Mehmet Tilki de kızlarını yine yalnız bırakmadı. Annesi, zaman zaman kızını telefonla çekerek sosyal medyada paylaştı.

Beyaz konseptli kostüm kombini yapan Aleyna, sahne kıyafetleri konusuna farklı bir boyut getirdi. Enerjik yapısıyla program boyunca yerinde duramayan ve slow parçalarda bile dans etmekten geri kalmayan ünlü popçu, "Çok uzun zamandır beach konseri vermiyordum. Bugün gerçekten eğlenmek istiyorum. Sizden tek isteğim bana eşlik edin ve yerinizde durmayın" dedi. Mekana gelen genç kızlar, hareketli parçalarda dans ederek Aleyna'ya rakip oldu. ERCAN AKGÜN