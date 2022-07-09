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Ünlüler bu düğünde buluştu

Oyuncu Ebru Şahin ve NBA’de Basketbol oynayan milli sporcu Cedi Osman’ın önceki akşam Çeşme’de yapılan düğünü sanat, sosyete ve spor camiasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi

9.7.2022

Ünlüler bu düğünde buluştu

Oyuncu Ebru Şahin ve NBA Basketbol Takımı Cleveland'da oynayan Cedi Osman, Makedonya'da kıyılan nikahın ardından, yakın arkadaşları ve akrabaları için Çeşme Fly-Inn Beach'te düğün eğlencesi organize etti. 2 yıllık birlikteliklerini nikah masasına taşıyan çiftin düğününe tanınmış isimler katıldı. Gecenin ilk dansını Zerrin Özer'in "O Yaz" parçasıyla yapan çift, daha sonra Makedon müzikleriyle hareketli saatler yaşadı. Behzat Gerçeker yönetiminde Enbe Orkestrası'nın sahne aldığı düğün, DJ Ali Kuru ile 04.30'a kadar sürdü.



ÇOK ÖZEL BİR TESADÜF
Birkaç gün daha Çeşme'de tatil yapacak olan çiftin balayı için nereye gideceği henüz belli değil. Gecenin en dikkat çeken ayrıntısı ise Cedi'nin annesi Binela ile babası Sermet Osman'ın 32 yıllık evliliklerinin yıldönümünün düğün gününe denk gelmesi oldu. Baba Sermet Osman, çocuğunun da kendileri gibi mutlu bir evlilik yaşamasını diledi.

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