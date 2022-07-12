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Haberler Sarmaşık Minik Roman’ın denizle sınavı

Minik Roman’ın denizle sınavı

12.7.2022

Minik Roman’ın denizle sınavı
HER yaz Çeşme'de tatil yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel çifti, çocukları Roman ile birlikte denizde görüntülendi. Aileye geçtiğimiz sene Nisan ayında katılan minik Bonomo, sevimli halleriyle objektiflere yansıdı. Önce babasının kucağında denize giren ve suyun soğuk olması nedeniyle üşüyen, ardından da annesinin gelmesiyle kendini sulara bırakan Roman'ın yüzme denemeleri dikkatlerden kaçmadı. Ailece denizin tadını çıkaran ünlü çift, oğullarını hasta etmemek için kısa süre sonra sudan çıkmak zorunda kaldı.
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