Aşka geldiler

Bayram tatillerini Çeşme'de geçiren taze nişanlı çift Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, aşka geldi. Arkadaşlarıyla beraber bir beache giden ve zaman zaman romantik dakikalar geçiren ikili, fırsat buldukça samimi pozlar verdi. Onlarla birlikte mekana gelen arkadaşları Mustafa Aksakallı'nın elini öpüp bayramlaşan Demet Özdemir, harçlık olarak 100 doları kaptı. Bunun üzerine Mustafa Aksakallı da Oğuzhan Koç'un elini öpüp 100 doları bayram harçlığı aldı. Centilmenlik yapan Aksakallı, aldığı 100 doları da Demet Özdemir'e verdi. Bu işten en karlı çıkan güzel oyuncu oldu.

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