Eski sevgililerin Çeşme piştisi

GEÇTİĞİMİZ yıl yollarını ayıran eski sevgililer Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, Çeşme'de aynı mekanda pişti oldu. Oyuncu arkadaşı Gizem Karaca'nın da içinde olduğu kız grubuyla birlikte Ayayorgi'deki bir Beach Club'a giden Subaşı, farkında olmadan eski sevgilisiyle aynı mekana gelmiş oldu. Geçtiğimiz sene mart ayında ilişkilerini sonlandıran ikili, gün boyu birbirlerini fark etmeden denize girip arkadaşlarıyla sohbet etti. Yeni sevgilisi oyuncu Selin Işık'la birlikte denizden çıkarken eski aşkını gören ve bir anda şaşkınlık yaşayan Kocaoğlu, kısa süre içinde mekanı terk etti. Subaşı ise arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkardı.

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