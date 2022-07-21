Babasının izinden gidiyor

ÇOCUKLARIYLA Çeşme'de tatilde olan İbrahim Kutluay, oğlu Ömer ile birlikte The Beach of Momo'da denize girdi. Babası gibi basketbolcu olma yolunda ilerleyen ve İstanbul'da antrenmanlara katılan Ömer, 13 yaşında olmasına rağmen uzun boyuyla dikkat çekti. Birkaç seneye babasının boyunu geçecek gibi görünen genç Kutluay, yakışıklılığıyla da genç kızların ilgisini çekmeye başladı bile.

SUDA SOHBET

BAŞARILI oyuncu Berkay Ateş, sıcak yaz günlerinin acısını Çeşme'de çıkardı. Kız arkadaşı milli voleybolcu Simge Aköz ile birlikte Çeşme'ye gelen Ateş, denizde yüzüp serinledikten sonra sevgilisi ve arkadaş grubuyla suyun içinde sohbet etti. Keyifleri yerinde olan taze çift, muhabbetin geri kalanına şezlongda devam etti.

İSTANBUL'A ENERJİ TOPLADI

EKRANLARIN sevilen oyuncu ve sunucularından, aynı zamanda yapım şirketi sahibi olan Esra Gezginci, bayram tatili için geldiği Çeşme'de ailesiyle bolca vakit geçirme fırsatı buldu. Yoğun iş temposu nedeniyle kış döneminde tatile vakti olmayan İzmirli oyuncu, 10 gün boyunca Alaçatı'daki evlerinde yorgunluk atıp İstanbul mesaisi için enerji topladı. Boş zamanlarını boş işlerle geçirmeyi sevmeyen ve kitap almaya giderken objektifimize takılan Gezginci, makyajsız doğal haliyle de güzel olduğunu kanıtladı. ERCAN AKGÜN