Covid-19 vakaları dünyada ve Türkiye’de artıyor

Covid-19 pandemisinde 3 yıl geride kalırken, vaka sayıları son haftalarda hem dünyanın farklı noktalarında hem de Türkiye'de artıyor. Birçok ülkede bu artışı bilim adamları, Omicron'un BA.4 ve BA.5 adlı alt varyantlarının yayılmasıyla gerçekleştiğini belirtiyor. Küresel çapta uzmanlar, pandemide altıncı dalganın yaşanıyor olabileceğini ve virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı ile mücadelenin henüz sona ermediği uyarısını yapıyorlar. Peki, bundan sonra hangi tedbirleri almalıyız.

TÜM AVRUPA'DA ARTIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın uyarısına göre, 50 yaşüstü mutlaka hatırlatma dozu aşı olmalı, toplu alanlarda maske ve mesafeye dikkat edilmeli, birden fazla rahatsızlıkları olanların 6 ay sonra herhangi bir aşıyı vurulmalarında yarar var. Küresel olarak bakıldığında Avrupa kıtasında birçok ülkede vakalar artıyor. Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan bunlar arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz hafta Halk Sağlığı Uzmanı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala şöyle bir açıklamada bulunmuştu: "Bu varyantlarla ilgili henüz yeterli bilimsel çalışma olmamakla birlikte hızlı yayıldıklarını biliyoruz. Birincisi bu varyantlar, aşılı olmaktan daha fazla kaçıyor. İkincisi ise hastalığı geçirerek antikor elde etmekten de daha fazla kaçıyorlar. Böyle olunca da bu yeni varyantlar nedeniyle hastalığın bulaşmasının daha süratle meydana geldiğine ilişkin bir sonuç karşımıza çıkıyor. Bunu özellikle İngiltere üzerinden kolaylıkla takip edebiliyoruz. Bu endişe verici varyantlara, küresel olarak bir altıncı dalgayla karşı karşıya kaldığımız söylenebilir."

TEDBİR ALIN, KORKMAYIN

Bu açıklama ile ilk aklımıza gelen şey, önümüzdeki kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlar ve okulların açılmasıyla yine mi maskeli günlere döneceğiz? Tam da normale döndük derken. Aslında tedbirleri şimdiden alsak. 3 aşı da var, aşı sıkıntımız yok, günü gelen her yaş grubu aşısını ve bir takım tedbirleri alırsa çok da korkulacak bir durum olamayacak. Özellikle doktorlarımız ve sağlık çalışanları bu konuda bir adım önde. 2.5 yıldır her türlü zorluklara karşı en ciddi sınavı veren sağlık çalışanları adeta bu hastalığa karşı meydan savaşı verircesine mücadele ettiler ve dünyada birçok ülkeye örnek oldular. Tabii doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarına hiç hak etmedikleri bir şekilde saldırmasak ve öldürmesek... Bu saldırıları ve sağlıktaki şiddeti kınıyor, lanetliyorum.