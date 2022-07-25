Kazakla başladı gömlekle devam etti

ALAÇATI Hayal Kahvesi'nde sahne alan Rober Hatemo, muhteşem bir geceye imza attı. Gerek repertuvarı gerekse sahne enerjisiyle herkesi coşturan 47 yaşındaki popçu, adeta gençlere taş çıkarttı. Programına yaz günü kazakla çıkan ve gece boyunca sahnede yaptığı hareketlerle yoğun kalori harcayan sanatçı, ter içinde kalınca kıyafetini değiştirmek için sevenlerinden müsaade istedi. 1

0 dakika sonra yeni kostümüyle geri gelen Hatemo, "İyi ki değiştirmişim üzerimi. Çok rahatladım. Bu gömleği yurtdışından almıştım, size göstermek için giydim" diyerek espriyle havasını attı.

ERCAN AKGÜN