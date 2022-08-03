Demet Akalın’ın çirkin davranışına tepki yağdı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olmayı başaran ünlü şarkıcı Demet Akalın, sahne aldığı bir mekanda yaptığı hareketle yine olay oldu. Sahnede şarkısını söylediği sırada kendisine gönderilen şampanyayı içen Akalın, tadını beğenmeyince kadehi garsonun başından aşağı döktü.

MÜJDE AR'DAN ELEŞTİRİ

Yaptığı hareketten sonra garsona dönüp, "Resmen elma suyu vermişsin bana" diyerek bir de sitemde bulunan Akalın, daha sonra garsona seslenip, "Bir tane gerçek şampanya ver de..." diyerek tuhaf hareketlerde bulundu. Akalın'ın garip ve yakışıksız davranışı hayranlarının bile tepkisini çekti. Ünlü popçunun garsona davranışı, eleştirilerin odağı oldu.

Sanatçı Müjde Ar da Akalın'ın garsona yönelik tavrına "Sanatçı var, sanatçı var... Hiç kusura bakma Demet Akalın. İnsanlar ekmek parası için çalışıyor, rezil olmak için değil. Sonuçta sen de orada ekmek parası için varsın. Sana aynısı yapılsaydı ne olurdu? İzlemez olaydım... Ben utandım resmen" ifadeleriyle tepki gösterdi.