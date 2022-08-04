Cem Yılmaz’a icra şoku

Komedyen Cem Yılmaz 2013 yılında boşanma kararı aldığı manken Ahu Yağtu ile bir kez daha karşı karşıya geldi. Boşanma davasında mahkeme, Cem Yılmaz'ın, oğlu Kemal için aylık 10 bin dolar nafaka, Ahu Yağtu'ya 500 bin dolar tazminat ödenmesine karar vermişti.

DOLAR ÖDEMEK İSTEMEDİ

Sekiz yıl boyunca oğlu için 10 bin dolar nafaka ödeyen Cem Yılmaz, son yıllarda dolar kurunun artışından sonra nafakanın azaltılması için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak, eski eşi Ahu Yağtu'ya dava açtı. Yılmaz'ın nafakayı 40 bin lira olarak ödeme talebi mahkemede kısmen kabul gördü ve nafakanın azaltılması talebini kısmen kabul eden heyet, 70 bin lira olarak belirlenmesine hükmetti. Bu kararın ardından Ahu Yağtu avukatı aracılığıyla kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Komedyen mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin lira olarak yatırınca da Ahu Yağtu, eski eşini icraya verdi.

"KARAR KESİNLEŞMEDİ"

Ahu Yağtu nafakanın kanunen 10 bin dolar olarak yatırılması gerektiğini ifade ederek eksik kalan kısmın ödenmesini talep etti. Cem Yılmaz ise icraya konu olan nafakayı mahkeme kararına göre yatırdığını belirterek hakkında başlatılan icra işleminin kaldırılmasını talep etti.