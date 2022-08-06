Keyfine değil oğluna baktı

Yaz dönemi boyunca her hafta Alaçatı gecelerinde sahne alan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, bu kez de oğlu ve sevgiliyle beraber kameralara takıldı. Alaçatı'da yaklaşık bir aydır tatil yapan ünlü isim, eski eşi Feyza Aktan'dan olan oğlu Kuzey (4) ve kendisinden 23 yaş küçük İranlı modacı sevgilisi Samar Dadgar ile birlikte Fun Beach'de vakit geçirdi.

TANINMAK İSTEMEDİ

Denize girmek yerine oğluyla ilgilenen ve sevgilisi Dadgar ile beraber Kuzey'e güneş kremi süren ünlü şarkıcı, hem güneşten korunmak hem de tanınmamak için kafasında şapkayla dolaştı. Gözünü bir an olsun oğlu Kuzey'den ayırmayan Deniz, dinlenip eğlenmek yerine sorumlu bir baba olarak sürekli evladını takip etti. Oldukça keyifli görünen Özcan Deniz'in Alaçatı günlerinden memnun kaldığı yüzünden belli oluyordu. ERCAN AKGÜN