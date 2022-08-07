İsimleri Balçova’nın sokak ve caddelerine verilecek

Türk sinema ve tiyatro tarihine damga vurmuş efsane isimleri ilçe sınırları içerisinde yeni açılacak sokaklarda yasatmayı hedefleyen Balçova Belediyesi, isim teklifi önerisini İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundu.

Yeni açılacak yolların isim ihtiyacını Türk tiyatrosu ve sinemasının ölümsüz isimleri ile karşılamayı hedefleyen Balçova Belediyesi, krokide belirtilen yeni açılacak olan sokaklara Ferhan Şensoy, Erdal Tosun, Fatma Girik, Rasim Öztekin, Münir Özkul, Ayşen Gruda , Hüner Coşkuner isimlerinin verilmesi için talebini İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis gündemine getirdi.

Komisyonlara sevk edilmesi beklenen ilgili maddenin kabul edilmesi halinde, sanatçıların yanı sıra gazetemiz Yeni Asır'da yıllarca spor yazıları kaleme alan Türk futbolunun ve Göztepe'nin efsane futbolcuları, Halil Kiraz ve Nevzat Güzelırmak'ın isimleri de Balçova'da yaşamaya devam edecek.