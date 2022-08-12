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Haberler Sarmaşık Hasret bitiyor!

Hasret bitiyor!

12.8.2022

Hasret bitiyor!

Yeni heyecanlar, yeni buluşmalar çok yakında başlıyor... atv, gündem oluşturan programlarıyla kaldığı yerden devam edecek. Sabah kuşağının en çok izlenen programı 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' hafta içi her gün 10.00'da atv'de. Müge Anlı uzman ekibiyle pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, milyonları ekrana toplayacak. Mutfak Bahane, yeni sunucusu Derya Taşbaşı ile sezona merhaba diyecek, hafta içi her gün 14.00'da izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Kendi kuşağında rakipsiz "Esra Erol" hafta içi her gün 16.00'da ekranda olacak. Ailesine kavuşamayanlar, kayıplarını bulmaya çalışanlar, çözümleri bu sezonda da Esra Erol'da bulacak.

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