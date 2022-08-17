Petek Dinçöz evlendi

Petek Dinçöz, dün akşam Nida Büyükbayraktar ile nikah masasına oturdu. Dinçöz, geçtiğimiz nisan ayında oğlu Aslan'ın babası Serkan Kodaloğlu'ndan boşanmıştı. Dinçöz 3,5 aylık yalnızlığın ardından geçtiğimiz hafta nişanlandığını duyurduğu Nida Büyükbayraktar ile evlendi.

Çiftin nikahı, Beşiktaş'taki bir otelde kıyıldı. Petek Dinçöz, nişan haberini "Mutlu bir yuva kurmak için attığımız ilk adımımız hayırlı olsun, Rabbim bizi birbirimizden hiç ayırmasın" notu ile sosyal medya hesabından duyurmuştu. Önceki akşam da arkadaşları Dinçöz için sürpriz kına gecesi organize etmişti.