Bale Festivali’nde Hamlet Gecesi

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından Bodrum Belediyesi katkılarıyla düzenlenen 19. Uluslararası Bodrum Bale Festivali sürüyor.

ÖLÜMSÜZ BİR ESER

FESTİVAL kapsamında William Shakespeare'in ölümsüz eserlerinden "Hamlet" tragedyasının bale uyarlaması, Revaz Gabichvadze'nin müziği, Nugzar ve Medeia Magalashvili'nin koreografisi, Savaş Camgöz'ün sahne ve Sevtaç Demirer'in kostüm tasarımıyla Mersin Devlet Opera ve Balesi tarafından sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İki perde olarak uyarlanan eserde Burak Serkan Cebeci ve Ozan Demirbaş "Hamlet", Tugay Ak "Claudius", Niyazi Cingöz "Laertes", Tutku Tümen ve Yukiko Ito "Ophelia", Özlem Şenormanlılar ve Risa Ochiai "Gertrude", Görkem Cengiz "Polonius", Tolga Ergen "Mezarcı" ve Miray Boyacıoğlu "Hayalet Baba" rollerini canlandırdı.

ADEM ÜLKER