Erkoç ve yeğeni müzik ziyafeti çekti

TÜRK müziğinin ustalarından Fatih Erkoç, Alaçatı Smak'ta sevenleriyle buluştu. Aynı mekanda bu yaz üçüncü konserini veren Erkoç, şarkılarının yanı sıra sahne enerjisi ve samimi sohbetleriyle de keyifli dakikalara imza attı. Geçmişten günümüze kadar olan çalışmalarının yanında caz repertuarını da seslendiren sanatçıya, orkestrada görev alan yeğeni Selda Erkoç da vokal desteği verdi. Sadece şarkı söylemekle yetinmeyen amca yeğen, aynı enstrümanları da çalarak geceye ayrı bir renk kattı.



ERCAN AKGÜN

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