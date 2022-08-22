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Malezya Kraliçesi’nden dizi platosuna ziyaret

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah, ATV’nin reytinglerin zirvesine çıkan dizileri Kuruluş Osman, Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah ve Destan’ın çekildiği Bozdağ Film Platoları’nı gezdi. Azizah, “Tarihinizi anlatan dizilerinizin her bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

22.8.2022

Malezya Kraliçesi’nden dizi platosuna ziyaret

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın çekildiği Bozdağ Film Platolarını, Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, prensesler Afzan Aminah, Jihan Azizah ve Malezya heyeti ziyaret etti.

HER BÖLÜMÜ İZLİYORUM
Yapımcı ve senarist Mehmet Bozdağ ve oyuncularla bir araya gelen Kraliçe Azizah, Bozdağ Yapım imzalı başta Kuruluş Osman olmak üzere, Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah ve Destan dizilerini hayranlıkla izlediğini söyleyerek başarılarından ötürü Bozdağ Film'i kutladı. Kraliçe Azizah ve Malezya heyetine Bozdağ'ın yanı sıra Yönetmen Metin Günay, Kuruluş Osman ve Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah dizilerinin oyuncuları Özge Törer, Ahmet Yenilmez, Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy, Açelya Özcan ile Emre Kıvılcım eşlik etti. Kraliçe Azizah, film platosu hakkında Bozdağ'dan bilgi alırken Kuruluş Osman, Destan ve Bozkır Arslanı Celaleddin Harzemşah'ın tüm bölümlerini izlediğini söyleyerek, "Tarih dersi veriyorsunuz, dizilerinizin her bölümünü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.


ÖRSLE DEMIR DÖVDÜ
Bozdağ, Kraliçe Azizah'ı ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, "Dizilerimize gösterdiği teveccüh ve ziyaretinden ötürü Malezya Kraliçesi'ne teşekkür ederim" diyerek kardeş Malezya halkına sevgilerini iletti. Ziyarette Mehmet Bozdağ ile dizi oyuncuları, Kraliçe Azizah'a Kuruluş Osman'a ait kostüm, hançer, Türkmen başlığı ve HAR Sanat'ın el yapımı ürünlerini hediye etti. Kayı obasında demirci atölyesini gezen Azizah, "Haydır Allah, Haktır Allah" diyerek, örste demir dövdü.

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