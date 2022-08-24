Çeşme’nin can Dostu

ÇEŞME'NİN köklü işletmelerinden Dost Pide Pizza, sokak hayvanlarının da dostu. Ünlü restoran, müşterilerden arta kalan yemekleri, 10 yıl boyunca her gün belediyenin tahsis ettiği araçlarla hayvan barınaklarına gönderiyor.

49 yılı geride bırakan restoranın sahipleri Reşat Akbaykal ve oğlu Selim Akbaykal, "Gün boyunca müşterilerin yiyemediği pide, lahmacun, et yemekleri, peynir, çorba ve ekmekleri çöpe atmak yerine belediyenin verdiği bidonlara koyuyoruz. Ertesi gün sabah ekipler gelip dolu bidonu alıyor, yerine boşunu bırakıyor. Eğer o bidon gün içinde erkenden dolarsa, sonraki günü beklemeden biz kendi aracımızla Mamurbaba civarındaki hayvan barınağına götürüyoruz" dedi.

Kendileri de hayvan sever olan ve kurt köpekleri Can ile kedileri Dayı'ya evlatları gibi bakan Akbaykal ailesi, "Onlar da bu dünyanın canı ve bizim yardımımıza ihtiyaçları var. Hep kendimizi düşünmek olmaz" şeklinde konuştu. Her restorandan atık çıkmayacağını belirten Reşat Akbaykal, "Eğer gün sonunda satılmayan yiyecekler olursa, ertesi güne müşteriye sunulmaz. Onları taze haliyle personelimize veriyoruz. Arta kalanları da hayvan barınağına. Bayat ürüne kesinlikle izin vermeyiz" açıklamasını yaptı.

ERCAN AKGÜN