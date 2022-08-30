Özel tasarım kaydırmaz!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç iki yıllık birlikteliğin ardından dün akşam Six Senses Hotel'de nikah masasına oturdu. Demet Özdemir'in 3 farklı gelinlik giydiği gecede şıklık yarışı yaşandı. Özdemir ilk olarak Eda Güngör Museum of Fine Clothing tasarımı bir Gelinlik giydi. Özdemir'in ilginç gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu. Bazı kullanıcılar Demet Özdemir'in çok sayıda capse konu olan gelinliğini halı kaydırmaza benzetti. Güzel oyuncu, daha sonra Nihan Peker'in özel olarak tasarladığı ikinci gelinliği ile göz kamaştırdı. Özdemir, Londra'dan Alexander McQueen'in son kreasyonundan özel bir kıyafeti düğün sonrası partisinde kendisi için özel olarak tasarlattı.

KOÇ'UN AYAKKABILARI ELEŞTİRİLDİ



- Demet Özdemir'in gelinliği gibi Oğuzhan Koç'un ayakkabıları da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

- Oğuzhan'a bak gelinden uzun duruyum diye kar lastiklerini takmış

- Oğuzhan'ın altına tank mı koymuşlar o topuk ne?

- Gelinlikten ziyade oğuzhanın ayakkabısı bambaşka

- Gelinliğe değil de oğuzhanın platform ayakkabılarına takıldım

- Damadın ayakkabıları Demet'inkinden yüksek maşallah