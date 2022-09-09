Yalnız Kurt yeni sezona bomba gibi geliyor!

Osman Sınav imzalı Yalnız Kurt dizisi ikinci sezon için sete çıkıyor. Yeni sezonda hikayesi yenilenen diziye yeni oyuncular da dahil oldu. Birçok unutulmaz projeye imza atan Osman Sınav'ın son projesi Yalnız Kurt, geçtiğimiz sezon seyirci karşısına çıktı.

M. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini yaptığı, Murat Koca ve Aybars Bora Kahyaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, derin ilişkilere ayna tutuyor.

DAHA DA İDDİALI

Osman Sınav'ın "Yepyeni bir dizi izleyeceğiz" açıklamasını yaptığı Yalnız Kurt, ikinci sezonda daha iddialı bir şekilde ekrana gelecek. Dizinin hikayesi, oyuncu kadrosu ve mekanları yenilendi.

USTA İSİMLER KADRODA

İDDİALI projenin kadrosuna Jessica May, Yalçın Hafızoğlu, Burak Sergen, Hakan Bilgin, Gökçe Özyol, Hazım Körmükçü, Cihan Kurtaran, Recep Çavdar ve Alper Saylık katılmıştı. Kadroya usta bir oyuncu daha dahil oldu. Heyecanla beklenen dizinin kadrosuna usta aktör ve dublaj sanatçısı Mert Asutay katıldı.