Yeni Asır’a iki Altın Ege Ödülü

BU yıl üçüncüsü düzenlenen "Altın Ege Ödülleri'nde Yeni Asır'a iki ödül birden verildi. Rolpar Grup ana sponsorluğunda Tepekule Kongre Merkezi'nde yapılan etkinlikte, Yeni Asır Sorumlu Müdürü Tolga Tekin ve sayfa sekreteri Melih Demirtaş'a mesleki başarı plaketleri verildi.

Özge Ulusoy'un sunuculuğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 1990'lı yılların unutulmaz popçuları Memedim Zeynep ve Ah Canım Ahmet, söyledikleri şarkılarla konuklara nostaljik dakikalar yaşattı.

Tören öncesi Ece Gürsel'in de boy gösterdiği bir defile gerçekleşti. Toplam 66 kategoride ödüllerin verildiği gecede Memedim Zeynep ve Ah Canım Ahmet'in yanı sıra sevilen oyuncu Hakan Bilgin, rock müzik grubu Necati ve Saykolar, TV program sunucusu ve oyuncu Esra Gezginci ile şarkıcı Zeynep Mansur da ödül alanlar arasındaydı.

■ ERCAN AKGÜN