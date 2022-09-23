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Haberler Sarmaşık Destan’a uluslararası ödül

Destan’a uluslararası ödül

23.9.2022

Destan’a uluslararası ödül
ATV ekranında büyük ilgi gören, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği 'Destan' dizisi başarısını uluslararası ödülle taçlandırdı. Güney Kore'nin Seul şehrinde canlı olarak düzenlenen televizyon dünyasının uluslararası alanda en prestijli ödüllerinden birisi olan 17. Seul Uluslararası Drama Ödülleri'nde bu yılın en iyi dizisi Destan seçildi. 39 farklı ülkeden 225 farklı yapımın aday olduğu yarışmada rakiplerini geride bırakan Destan, ödül törenine damgasını vurdu. Destan, bu ödülle hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki diğer yapımları geride bırakarak uluslararası alanda da başarısını gösterdi.
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