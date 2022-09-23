Müziksiz yapamadı

Türk Pop Müziği'nin önemli isimlerinden Zerrin Özer, geçtiğimiz Haziran ayında müziği bıraktığını açıklayarak hayranlarını üzmüştü. Özer yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki, sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum" demişti.

"SİZİN ZERRİN'İNİZ DELİ"

Bu kararını sadece 89 gün sürdürebilen Özer, müziğe geri döndüğünü müjdeledi. Yeni bir paylaşımda bulunan 64 yaşındaki Zerrin Özer, sahnelere geri döneceğini, "Yok dayanamıyorum, dayanılmıyor... Şarkı söylemeden, konserde sizlerle göz göze gelmemek, sizlerin enerjisini almadan yaşayamıyorum" sözleriyle duyurdu. "Sizin Zerrin'iniz deli vallahi deli! Ney yapayım? Ben böyleyim" diyen Özer, "Sakın çok kızmayın olur mu?" notuyla hayranlarının gönlünü de almayı ihmal etmedi.

Daha önce Teoman da 2011'de müziği bıraktığını açıklamış, 470 gün sonra bu kararından vazgeçtiğini dile getirerek geri dönmüştü.