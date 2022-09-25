Hayranlarıyla evlendiler

Magazin dünyası, ünlü isimlerin özel hayatlarıyla her dönem merak uyandırıyor. Ardı ardına dünya evine giren ünlü isimlerin arasında, hayranlarıyla evlenenler de bir hayli fazla. İşte vakti zamanında hayranı olan kişilerle evlenen ünlüler:

SİNAN ÖZEN: Almanya'da verdiği bir konser, Sinan Özen'in karşısına eşi Burcu Kartal'ı çıkardı. Ünlü şarkıcı Özen, kendisine hayran olan Burcu Kartal'la iki senelik ilişkisinin ardından dünya evine girdi.

LEVENT YÜKSEL: Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranı olan spor eğitmeni Özlem Öztürk'le bir konser sırasında tanışıp dünya evine girdi.

KENAN DOĞULU: Beren Saat, Doğulu'nun büyük hayranıymış. Ankaralı olan Saat'in lisede okurken Kenan Doğulu'nun tüm şarkılarını ezbere bildiği ve teneffüslerde arkadaşlarına minik konserler verdiği, okul anılarının unutulmazları arasına da girmiş.

YAŞAR: Eşi Merve Oğuz ile kitap fuarında tanışan Yaşar, tanışma hikayelerini de anlattı: "Kitabımın imza günü vardı. Kız kardeşim de imza gününü kameraya çekiyordu. Merve kitap imzalattı o anda kameraya alınmış. Sonra hayat bizi yeniden bir araya getirdi. Defalarca karşılaştık ve aşk yıllar içinde ortaya çıktı. Sanırım aşk tesadüfleri gerçekten seviyor."

MATT DAMON: Hayranıyla evlenen bir diğer isim olan Damon, bir film çekimi için Miami'ye gitmişti. Orada gittiği bir mekanda garsonluk yapan ve kendisine hayranlık duyan Luciana Bozan ile tanıştı. Bir süre sonra birbirlerine aşık olan çift evlendi ve 4 çocukları var.