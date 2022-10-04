atv yeni sezona da birincilikle başladı

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Kaliteden ödün vermeden zirvede kalan atv, en çok izlenen kanal olma unvanını bu yıl da taşımaya devam ediyor.

ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta içi her gün 5 çiftin en iyisi olmak için kıyasıya yarıştığı izleyicilerin hem yemeğe hem de sohbete doyduğu Mutfak Bahane, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, ezberleri bozarak her şeye yeniden başlamak zorunda kalan Elif'in karanlıktan gün ışığına çıkma hikâyesini konu alan Bir Küçük Gün Işığı; devleti için yeni bir hayata başlayan ama yıllar sonra eski hayatına geri dönmek zorunda kalan Cezayir Türk'ün aksiyon ve macera dolu hikayesini anlatan Ben Bu Cihana Sığmazam; çarpıcı hikayesi, usta işi senaryosu, zengin oyuncu kadrosu ile sezona damgasını vuran Aldatmak; hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan Eren kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan Kardeşlerim ile Isparta ve gül bahçelerinden muhteşem bir görsel şölen yaşatan Gül Masalı zirveye taşıdı.

MİLYONLARI EKRANA KİLİTLİYOR

atv, Eylül ayında Tüm Gün - Tüm Kişiler ve Tüm Gün - 20+ABC1 kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla birinci oldu. Milyonları ekran başına kilitleyen atv, heyecan dolu dizi ve programlarıyla izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor.