Hem sempatik hem enerjik

Pop müziğin başarılı isimlerinden Buray, İzmirli dinleyicileriyle Fuar Açıkhava Tiyatrosu'nda buluştu. Konserin başında yerinde oturan genç hayranları, ilerleyen dakikalarda sahne önüne gelerek yakışıklı popçuyu yakından izleyip telefonlarıyla çekmeye başladı.

Kerki Solfej tarafından organize edilen programda hiç ara vermeden sahnede kalan Buray, sempatikliği ve enerjisiyle unutulmaz bir sonbahar akşamı yaşatırken, "Sizin gibi muhteşem dinleyici kitlesi varken, insan ara verip dinlenmeye ihtiyaç duymuyor. Siz yorulmadıysanız ben de yorulmadım" diyerek sevenlerinden tam not aldı.