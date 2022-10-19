Eurovision’un sesi Bülent Özveren’i kaybettik

TÜRKİYE'NİN önemli sunucu ve spikerlerinden Bülent Özveren 79 yaşında hayata veda etti. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Özveren'in vefatını eşi Sebla Özveren, "Çok üzgünüm. Bülent'i kaybettik. Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu. Usta ismin ölümü, sosyal medyada da şok etkisi yarattı.

İZMİR'DEN CANLI YAYIN

'BÜLENT Özveren' başlığı, Twitter Türkiye gündeminde ilk sıralara yükseldi. Aralarına siyasi ve ünlü isimlerin de dahil olduğu pek çok kişi, Özveren için sosyal medyada veda mesajları paylaştı. Hukuk Fakültesi' mezunu Özveren, TRT'nin 1964'te açtığı ilk prodüktörlük sınavında başarılı olarak, TRT İstanbul Radyosu'nda 1965'te göreve başladı. TRT İzmir televizyonunun 1971'deki deneme yayınlarında ilk canlı TV yayınlarını gerçekleştiren usta spiker, 1972'de TRT Haber Dairesinin açtığı spor spikerliği sınavını kazanarak diplomalı spor spikeri oldu. Bülent Özveren, 1975'te bir öneriyle TRT'nin Eurovision Şarkı Yarışması'na ilk kez katılmasını sağladı. 2012'ye kadar yarışmanın sunuculuğunu üstlendi.