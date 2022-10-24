Zeytine sanatçı dokunuşu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde düzenlenen zeytin hasat şenliği, Türkiye'nin tanınmış gurmelerini ve sanatçılarını ağırladı. Komili tarafından, 25. kez düzenlenen şenliğin bu yılki sloganı "Kuşaklar Boyu Yaşasın Diye" oldu. Ünlü oyuncu Güven Kıraç, Erkan Can ve ünlü gurme Türev Uludağ'ın katıldığı hasatta, renkli görüntüler meydana geldi. Halk oyunları gösterimlerinin ardından, Güven Kıraç ve Erkan Can'ın konuşmalarıyla başlayan etkinlikte katılımcılar zeytin topladı.





ARKEOLOJİK DEĞERİ DE VAR

Güven Kıraç, "Zeytin ağacının diğer adı da; Ölmez Ağaç'tır. Günümüzde 3 bin yaşında zeytin ağaçları var. Bu ağaçlar aynı zamanda birer arkeolojik değer anlamını taşıyor. Hepimiz biliyoruz ki; zeytinyağı sağlık açısından şifa kaynağıdır. Bu duygularla zeytine, zeytinciliğe ve zeytinyağına önem veren herkese selam olsun" dedi. Erkan Can ise, "Zeytin ağacı hiçbir kimyasal değişime uğramayan tek ağaçtır. Bu yüzden de zeytin ağacına çok iyi bakmalı ve zeytin kültürünü bizden sonraki kuşaklara herhangi bir erozyona uğratmadan ulaştırmalıyız" ifadelerini kullandı.